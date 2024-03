Putin vincerà con l’87% e l’80% dei votanti. L’analisi di D’Anna

(Di sabato 16 marzo 2024) Russia in piena sindrome da elezioni imperfette. Come i delitti che lasciano tracce evidenti degli assassini. La realtà viene stravolta e la verità distorta. Impossibile avere un’idea di quanto sta accadendo. Eppure, nonostante la gigantesca e capillare mobilitazione di polizia e servizi di sicurezza e l’asfissiante censura, sui social sono filtrate le immagini e le notizie di una bottiglia molotov lanciata contro un seggio a San Pietroburgo, della protesta di un’elettrice che ha versato un liquido verde nell’urna di un seggio a Mosca, delle bombe lanciate contro due seggi nella regione di Kherson occupata dai russi, delle cabine elettorali incendiate e dei commenti sull’ennesimo misterioso suicidio del vicepresidente della compagnia petrolifere Lukoil, il cinquantatreenne Vitaly Robertus, trovato impiccato. Un suicidio che si aggiunge a quello di altre decine di alti dirigenti del ...

