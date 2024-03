Pupo si esibisce al Cremlino | “Canto l’amore per russi e ucraini”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – Tre ore di concerto perina davanti al pubblico che gremiva l'immensa sala del Palazzo di Stato del, in epoca sovietica sede dei congressi del Pcus, a poche centinaia di metri da quello presidenziale. “Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi”, ha detto il cantante, che non si è lasciato andare a dichiarazioni politiche o a parole di elogio per Putin. Solo un breve invito, rispondendo alla domanda dei due conduttori, a non cedere "all'ostilità che porta ad emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l'umanità”. (FRAME) "No hablo ruso, pero mi corazón está aquí, con ustedes". Con estas palabras, pronunciadas en parte en el idioma local y en parte en italiano, el cantante italianoconcluyó esta tarde el concierto de tres horas de duración ante el público ...