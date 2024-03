Puglia | la frana sulla linea ferroviaria mette a rischio le vacanze di Pasqua

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 16 marzo 2024) Vista dall’alto, lache da martedì scorso paralizza latrae Lazio assume le sembianze di una voragine. Le immagini girate con un drone dai tecnici delle Ferrovie dello Stato ce la mostrano chiaramente nelle campagne tra Ariano Irpino e Montecalvo, all’altezza della galleria Starza. Gli stessi tecnici fanno sapere che ci vorrà almeno un mese per ripristinare la circolazione, che al momento funziona così: i treni in arrivo da Roma, fermano a Benevento, quelli dalla, a Foggia, il resto del viaggio lo si fa in pullman. A costo di ritardi e disagi che hanno indotto molti lavoratori e studenti, i più colpiti al momento da questa situazione, a ripiegare su mezzi alternativi.