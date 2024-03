Psg | Luis Enrique | “Emozionante tornare a Barcellona | squadra di grande qualità”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Il tecnico del Psgha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato con il Montpellier, concentrandosi sulla partita contro ilnei quarti di Champions League: “Saràa casa. Aho trascorso buona parta della mia carriera sportiva. Ilè unacon una tecnica individuale altissima. Sono un top club che ha vinto più volte la Champions League. Noi non l’abbiamo mai vinta. Siamo carichi e ambiziosi per giocarci la qualificazione in semifinale””. SportFace.