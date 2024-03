PS5 Pro sarà tre volte più veloce del modello originale

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Sony sarebbe al lavoro su unavanzato di PlayStation 5, denominato PS5 Pro, che promette di migliorare l’esperienza di gioco grazie a una GPU notevolmente più potente. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’industria, questo nuovopotrebbe vantare una velocità di elaborazione grafica fino a tresuperiore rispetto ai modelli attuali di PS5. Le fonti hanno svelato dettagli tecnici impressionanti riguardanti PS5 Pro, attualmente conosciuta con il nome in codice “Trinity”. Dalle informazioni trapelate, emerge che la console potrebbe raggiungere i 67 teraflops in calcoli a virgola mobile a 16 bit. Ciò rappresenterebbe un miglioramento del 45% nelle prestazioni di rendering rispetto all’attuale PS5, che si attesta a 10,28 teraflops. Oltre a questo impressionante salto qualitativo nella potenza di ...

