PS Remote Play | ecco come giocare con la vostra PlayStation 5 ovunque voi siate

(Di sabato 16 marzo 2024) PSè una funzionalità disponibile perStation 4 eStation 5 che consente la riproduzione in streaming di giochi e contenuti su altri dispositivismartphone, tablet o PC. In sostanza sfruttando questa funzionalità è possibile connettere via internet uno tra i dispositivi sopra citati con la propria console. Una volta effettuata la connessione è possibile accendere la propria console da remoto e, attraverso lo screen mirroring, le immagini ed i suoni elaborati dalla console possono essere trasmessi al proprio dispositivo che assume la stessa funzionalità di una TV, con la differenza che in questo caso il segnale viene trasmesso dalla console allo schermo in streaming e non con un cavo HDMI. Dal momento che i giochi delle ultime generazioni sono sempre più importanti in termini di ...

I turned my ROG Ally into a PlayStation Portal — here’s what happened

The PlayStation Portal seems fun, but what if you already have a handheld gaming device like the Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, or Claw Can you enjoy the same Remote Play functionality on a ...msn