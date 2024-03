Pronti per il big match La sfida del Pontedera parte anche dagli spalti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Il decimo scontro diretto con la Spal, uno tra i club più blasonati momentaneamente parcheggiati in Serie C è l’evento-clou di un pomeriggio che per lacalcistica si annuncia di festa. Oltre al fatto che La Nazione regalerà agli spettatori il poster di squadra e staff al completo, i tifosi della gradinata nord Diego Savelli hanno organizzato un "corteo granata" che partirà alle 17.50 da Piazza Trieste in direzione stadio Mannucci, ma con ritrovo alle 17.15 al Bliss Cafè di via Veneto per un aperitivo benaugurante. L’obiettivo è arrivare a contrastare i circa 300 sostenitori ferraresi attesi. "A noi farebbe molto piacere – ha commentato l’allenatore Massimiliano Canzi – perché i tifosi avversari saranno tanti e si faranno sentire. Diciamo che un pareggio per la tifoseria suglie una nostra vittoria sul campo ci darebbero un ...