Pronostico e quote Tommy Paul – Daniil Medvedev | Indian Wells 16-03-2024

A quasi 33 anni, li compirà in maggio, Grigor Dimitrov sta vivendo una sorta di seconda giovinezza come dimostra la vittoria del torneo di Brisbane battendo in finale Rune a oltre sei anni di ... (infobetting)

Iga Swiatek , classe 2001 e numero del Ranking WTA, e Marta Kostyuk , ucraina classe 2002 e numero 32 del mondo prima dell’inizio del torneo di Indian Wells , si sfidano per un posto in finale contro ... (infobetting)

Jannik Sinner è ancora imbattuto in stagione e in questo torneo non ha concesso nemmeno un set ai suoi avversari, gestendo da campione i piccoli momenti di difficoltà. Carlos Alcaraz invece ha avuto ... (infobetting)

Juventus-Genoa, il pronostico di Serie A: dal riscatto di un marcatore ad un azzardo

Si è aperta con l'anticipo tra Empoli e Bologna la 29ª giornata di Serie A, ma il programma è più fitto che mai. Dopo le gare del sabato, sarà il match dello ...footballnews24

Pronostici Serie B/ quote e previsioni per le partite della 30^ giornata (16-17 marzo 2024): Pronostici Serie B: previsioni e quote per le partite della 30^ giornata del campionato cadetto in programma sabato 16 e domenica 17 marzo 2024.ilsussidiario

Verona-Milan, il Pronostico di Serie A: occasione Under e non solo: I valori in campo sono chiari, e le quote si comportano di conseguenza ... fino a fine campionato focalizzandosi su un’Europa League da vincere. Serie A Pronostici Serie B Pronostici Premier League ...footballnews24