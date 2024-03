Promozione. L'Atletico Maremma anticipa oggi in trasferta sul campo dell'Urbino Taccola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Ancora un anticipo di campionato per il girone B diinfatti scende in, probabilmente la formazionena più in forma. Reduce da un filotto di sei vittorie di fila i rossoverdi sono rientrati in corsa per i playoff. La formazione di Fabio Lorenzinisarà sul difficileper la venticinquesima giornata di campionato. Ini rossoverdi sono quinti in classifica ed hanno avuto accesso alla zona playoff, proprio superando nell’ultimo periodo l’Urbinoche insegue ini in classifica a quota 34 punti. Sarà una sfida importante insomma, visto come i padroni di casa punteranno forte ...