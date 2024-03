Promozione Il Moie Vallesina cade in casa nel big match contro i Portuali | 0-2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 16 marzo 2024) Con un gol per tempo i dorici portano atre punti pesanti.il palo la reazione dell’undici di Matteo Rossi, 16 marzo 2024 – Il bigdella ventiseiesima giornata, valido per il girone A di, è dei. La squadra di Ceccarelli sbanca al Pierucci, allungando quindi il distacco proprio sul, ora terza. Classico sdiretto, in cui nessuna delle squadre ha prevalso sull’altra e deciso perciò da episodi che hanno fatto la differenza. Ilsi dimostra da subito ben organizzata e propositiva ma sono gli ospiti a sbloccare la partita al 20’ della prima frazione di gioco, grazie ad un gran gol di Candolfi, che da fuori area trova il guizzo giusto, insaccando la palla ...