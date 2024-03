Problema su Boeing | atterra in Oregon

(Di sabato 16 marzo 2024) 7.00 Nuovoper gli aerei della.Un 737-800della United Airlines èto indopo la scoperta di un pannello esterno mancante.Il volo United 433,to all'aeroporto di Medford, era partito da San Francisco con 139 passeggeri e 6 membri di equipaggio.Lo hanno reso noto Federal Aviation Administration e compagnia aerea. Dopo l'ggio di emergenza di un737Max 9 dell'Alaska Airlines avvenuto a gennaio scorso, quando ha ceduto un portellone in volo,è stata sottoposta a numerosi controlli.

Oltre 50 feriti sull’aereo giù in picchiata: “La hostess ha premuto un tasto per sbaglio in cabina”: Secondo fonti Usa a conoscenza dell'indagine sull'assurdo incidente del Boeing 787 della Latam, l'assistente di volo avrebbe premuto inavvertitamente un ...fanpage

Nuova Zelanda: incidente aereo Boeing Latam causato da Problema al sedile del pilota: L'incidente aereo che ha coinvolto un aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea Latam Airlines all'inizio di questa ...agenzianova