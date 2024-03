Primo ciclone mediterrano del 2024 in formazione? Intanto bel tempo e primavera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo– Ilmediterraneo” delpotrebbe colpire l’Italia dopo il 24 marzo, quando – scrive ilMeteo.it – sul comparto Nord europeo prenderà vita una vasta depressione in grado di pilotare masse d'aria molto fredde che si dirigeranno dapprima verso il cuore del Vecchio Continente e poi nel bacino del Mediterraneo”. Sarà una situazione che, se confermata, richiederà particolare attenzione. “Secondo gli ultimi aggiornamenti – spiegano gli esperti – non si possono escludere fenomeni di allagamento o ancora peggio le famigerate alluvioni lampo: come anche la cronaca recente ci insegna, queste temibili macchine atmosferiche possono scaricare fino a 150 mm di pioggia in pochissime ore”. Resta ancora molta distanzarali, perciò: seguire gli aggiornamenti. ...