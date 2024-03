Prima e terza Recuperi | la Rontese può sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Mercoledì scorso si sono disputati alcunidi partite rinviate nelle scorse settimane. Nel Girone D dellaCategoria il San Clemente ha pareggiato sul campo dell’Atletico Levane Leona con il punteggio di 1-1. Vantaggio degli ospiti di mister Caroti nel primo tempo con una rete segnata da Ciullini; i padroni di casa hanno pareggiato nella ripresa con Di Mella. Entrambe le squadre rimangono in piena bagarre per evitare la zona play-out. Nel Girone B dellaCategoria continua il momento positivo della. La squadra mugellana, nel recupero giocato al Sussidiario "Donatini" di Borgo San Lorenzo, ha superato il San Salvi Sancat con il risultato di 3-1, grazie alle reti realizzate da Mignani su punizione, Maretti e Piattoli su rigore; per gli ospiti a segno Ceccato su punizione. La formazione ...