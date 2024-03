Previsioni meteo | Forte ondata di maltempo in terza decade | ECWMF ci crede

Dopo 3 weekend guastati dal maltempo, ecco che questo fine settimana sarà in prevalenza sole ggiato e mite, salvo veloci rovesci verso il centro-sud (repubblica)

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, sabato 16 marzo 2024. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel ... (anteprima24)