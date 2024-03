"Prepariamo la prossima fase". L'incontro del terrore tra Hamas e Houthi in Libano

I ribelli Houthi si sono incontrati la settimana scorsa a Beirut con alcuni rappresentati di varie fazioni palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad islamica, per discutere il “coordinamento” delle loro ...ilgiornale

Pallavolo SuperLega – Padova si prepara ai play off con la Dubai Experience: Dubai, la capitale dell’omonimo emirato negli Emirati Arabi Uniti, farà da cornice ad una serie di incontri internazionali di pallavolo, che vedranno impegnati i bianconeri da mercoledì 20 marzo all’1 ...ivolleymagazine

Italia, i convocati di Spalletti: out Immobile, c'è Zaniolo, prima chiamata per Folorunsho, Lucca e Bellanova: L'Italia si prepara in vista della prossima sosta per le nazionali che ci sarà il fine settimana del 23 e del 24 marzo. Niente partite di Serie A, con gli Azzurri che scendono in campo ...ilmessaggero