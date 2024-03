Preghiera del mattino del 16 Marzo 2024 | “Liberami o Signore”

(Di sabato 16 marzo 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Ricordati Signore della Tua promessa” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce ... (lalucedimaria)

Forum: ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu’

Giovedì 14 marzo, presso la Fondazione Willy Brandt di Roma, si è tenuto il convegno organizzato dagli Amici di «Quaderni Radicali» sul tema “La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso ...agenziaradicale

Medici in prima linea. Preghiere per ricordare le vittime del Covid: Lunedì si terrà una commemorazione per le vittime del Covid negli ospedali dell'Asst Valle Olona. Momento di Preghiera e ricordo per chi ha perso la vita durante la pandemia. Lunedì, a mezzogiorno, ...ilgiorno

Guerra Israele – Hamas, Netanyahu approva piano per Rafah ma riapre colloqui. DIRETTA: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele – Hamas, Netanyahu approva piano per Rafah ma riapre colloqui. DIRETTA ...tg24.sky