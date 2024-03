Prandelli | 'Affrontare l'Atalanta sarà un calvario per il Liverpool Scamacca? L'Italia ha bisogno di lui'

(Di sabato 16 marzo 2024) "Il destino ha creato una partita affascinante, meravigliosa per l’ambiente. E non losolo ad Anfield, ma anche a Bergamo....

Corriere della Sera: “Sorteggi europei: peggio di così era difficile, urna sfortunata”

Così si legge sul Corriere della Sera: “Peggio di così era difficile. L’urna di Nyon per il sorteggio dei quarti di Europa League (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile) non è stata fortunata per le ita ...calcioatalanta

L'ANALISI - Prandelli: "Per Klopp potrebbe essere un calvario Affrontare l'Atalanta": L'ex allenatore di Atalanta e Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al sorteggio della squadra di Gasperini che dovrà Affrontare il Liverpool: "Il destino ha creat ...napolimagazine