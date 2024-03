(Di sabato 16 marzo 2024) La coalizione di centrodestra, risponde alle critiche del centrosinistra, elecando la serie di interventi in cantiere nel comune di Orbetello. E ad illustrare gli interventi è lo stesso sindaco lagunare, Andrea Casamenti. "In questi giorni – spiega infatti il primo cittadino, Andrea Casamenti – sarà terminata ladelledi Orbetello. Isul tetto infatti sono conclusi". Un intervento, come peraltro scritto nel foglio affisso all’ingresso del cantiere, che doveva essere ultimato entro la fine di dicembre 2023. Da qui le critiche di alcuni cittadini e dell’opposizione. "Continuano regolarmente – prosegue Casamenti – anche idi costruzione della scuola elementare di Albinia, con la realizzazione delle aule interne. Procedono bene i ...

Porte Spagnole, il punto sui lavori: "Quasi conclusa la prima facciata"

