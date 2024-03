“Datemi 4mila euro e la lascio stare”: giovane minaccia la famiglia della ex, arrestato

Pontedera, 16 marzo 2024 – Momenti di paura e tensione, finiti con un arresto. Pretendeva 4mila euro per lasciare in pace l'ex fidanzata 15enne e la sua famiglia e ha perfino minacciato il padre di ...lanazione

Pontedera: paura per un’auto in fiamme vicino all’ospedale Lotti: Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta stamattina, 16 marzo 2024, alle 7.30 in Piazza della Solidarietà nel Comune di Pontedera per l'incendio di un'autovettura ...firenzepost

Il Giornale di Vicenza - Un Lane senza paura a caccia della nona sinfonia: L'edizione odierna de Il Giornale di Vicenza presenta la sfida che attende il Vicenza contro la Pro Patria. "Come si fa a infilare otto gare utili di fila con la bellezza di sei ...tuttoc