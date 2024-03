Pomezia | vede i carabinieri e nasconde la droga in una cassetta antincendio | nei guai 47enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024- Idella Compagnia dihanno arrestato unitaliano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio, idell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare a Roma sulla via Salvatore Lorizzo, hanno notato l’uomo a piedi che, alla loro vista, ha tentato di occultare due involucri all’interno di unapresente sulla strada. Gli involucri, prontamente recuperati, contenevano 0,80 grammi di hashish e 3,5 grammi di mannite, ovvero sostanza da taglio. La successiva perquisizione ...