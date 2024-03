Polizia locale | si cambia Pattuglie tutte le notti e una nuova unità cinofila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Quasi 3,5 milioni di euro per la sicurezza sono stati previsti nel bilancio comunale per il 2024. Risorse che saranno usate per il potenziamento del servizio di, l’adeguamento degli strumenti di controllo e di presidio del territorio, anche con nuove telecamere, e ulteriori azioni di promozione ed educazione alla legalità. "Il potenziamento del corpo si svilupperà da un lato attraverso un aumento delle risorse umane, dall’altro con la riorganizzazione dei reparti, indirizzando gli sforzi per ammodernare e sviluppare ulteriormente l’area operativa", ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta. Dopo la sperimentazione avviata in questi mesi nel fine settimana, si prevede un’ulteriore estensione del servizio articolato su quattro turni, quindi con il potenziamento di quello notturno per un presidio 24 ore su 24 degli ...