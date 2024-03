(Di sabato 16 marzo 2024) Mi sposto da decenni tutti i giorni in bicicletta, anche per lunghe distanze e mi piace anche andare a scoprire le nuoveche vengono fatte. Mi posso considerare un esperto cicloamatore e posso affermare che molte di questenon hanno senso,percorse da pochissime persone al giorno. Ciche cominciano e finiscono nel nulla, non portano da nessuna parte, altrepericolose. Altredifficilmente percorribili per via dell’asfalto rotto, sconnesso, rappezzato, malridotto da tanti anni. Bisognerebbe che a occuparsi difosse qualcuno che usa la bicicletta.Antonio Morrone

LEGNANO Partono la prossima settimana i lavori per l’ennesimo intervento sulla rete di Piste ciclabili legnanesi e questa volta si tratterà di realizzare quasi quattro chilometri di percorsi nel ... (ilgiorno)

Caserta . Diversi mesi fa sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile per collegare via G. M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via ... (casertanotizie)

In seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Francia e si è abbattuta anche su Bordeaux , il fiume Garonna è leggermente Straripa to a Bordeaux . Il fiume ha allagato le piste ciclabili lungo ... (ilfattoquotidiano)

Piste ciclabili, alcune sono deserte

Via Cruillas al buio ormai da oltre 6 mesi: Via Principe di Villafranca · Politeama Venerdì sera, 15 marzo, alle 20.45 una bella Porsche viene posteggiata sulle Piste ciclabili di via Principe di Villafranca all’altezza del civico 32, di fronte ...mondopalermo

Dove metto la Porsche il venerdì sera Sulla Piste ciclabile di via Principe di Villafranca: Venerdì sera, 15 marzo, alle 20.45 una bella Porsche viene posteggiata sulle Piste ciclabili di via Principe di Villafranca all'altezza del civico 32, di fronte alla traversa di via Carducci. Una sola ...palermotoday