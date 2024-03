Pil | Confindustria | Debole nel primo trimestre | pesa ‘freno’ Suez e prezzo del denaro alto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Si prospetta un 2024 per l'economia italiana. E' quanto segnala la congiuntura flash del Centro Studi del mese di marzo. A fronte di fattori positivi rappresentati dall'inflazione bassa, dall'aumento della fiducia delle famiglie, dal settore dei servizi in crescita e da una industria in fase di stabilizzazione – sottolinea l'analisi – sono vari i fattori negativi: si protrae il freno ai flussi commerciali, il petrolio continua a rincarare, il taglio dei tassi è rinviato ancora e il credito alle imprese resta in calo.