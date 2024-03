Piemonte | Sinistra Italiana-Sinistra ecologista | ‘unire progressisti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Quella di Gianna Pentenero è una figura autorevole, capace di dialogo e unità e che ha ben chiara la portata della sfida contro il malgoverno della destra di Cirio e Marrone. È positivo che il Pd arrivi unito a questa scelta, ma per noi è solo un primo passo”. Così una nota diTorino,Torino,. “Ora tutte le forze che vogliono il cambiamento ine nel Paese hanno la responsabilità di riunirsi e condividere scelte su leadership e programmi, come è accaduto in Sardegna, Abruzzo e Basilicata. Undiverso all’insegna della giustizia sociale e ambientale è possibile, ed è quello che ...