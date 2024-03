Piemonte Pd trova unità su Pentenero | ma M5S si sfila**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - L'accordo è arrivato in extremis stamattina quando l'assemblea del dem piemontesi era già riunita. L'indicazione di Giannaa candidata presidente alle prossime regionale. Una sintesi che ha evitato la conta interna tra i due nomi in campo: Chiara Gribaudo, vicina a Elly Schlein, e Daniele Valle, esponente dell'area che fa riferimento Stefano Bonaccini. Il Pddunque l'sull'assessore al Lavoro e Attività produttive del comune di Torino, già consigliera regionale e sostenitrice di Schlein alle primarie per la segreteria Pd. "Quello di oggi -scrivono Igor Taruffi e Davide Baruffi in una nota- non è un punto di arrivo ma di partenza, perché il compito del Pd è lavorare per costruire l'alleanza più ampia: ci rivolgiamo per questo a tutte le forze politiche e civiche che non si riconoscono ...