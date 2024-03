Piemonte | ecco chi è Gianna Pentenero | candidata governatrice del Pd

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Torino, 16 marzo 2024 – L’usato sicuro: c’è chi definisce così, il nome che non ti aspetti e che si aggiudica a sorpresa la candidatura del Pd alla presidenza del. Cosa poco carina da dire a una signora di neanche sessant’anni, ma un modo per omaggiarne il curriculum spesso e per tirare il fiato sotto l’inequivocabile ammonimento del Nazareno: fermatevi o il partito esplode. Uno spettro incombeva ieri mattina sulla conta finale dei demsi per trovare l’anti-Cirio alle regionali di giugno: Angelo Chiorazzo, proposto dal pd in Basilicata e poi sacrificato perché sgradito al M5S. E sul voto aleggiava anche l’aria di un nuovo primato: essere gli unici a bypassare l’accordo con Giuseppe Conte e i suoi, fermi sul bordo del fiume a osservare la tenzone prospettata fra i giovanissimi Daniele ...