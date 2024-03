Picchia e chiude la moglie in uno sgabuzzino e spegne le sigarette sul figlio | a processo un 42enne

(Di sabato 16 marzo 2024) Un uomo è accusato di averto e chiuso in unolae di aver bruciato con una sigaretta il braccio delpiccolo: è aa Mantova.

I carabinieri hanno arrestato un uomo, ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona commessi ai danni della compagna . E’ successo ad Ardea . Andiamo a vedere insieme più ... (ilcorrieredellacitta)

Violento episodio familiare a Roma . Venerdì 2 febbraio 2024 è stato arrestato dai carabinieri un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio ... (ilcorrieredellacitta)

Bresso , 16 marzo 2024 – Doppio arresto nel Nord Milano: simile il capo d’accusa; maltrattamenti nei confronti di una donna in un caso (per altro proseguiti per due anni ), stalking nell’altro. ... (ilgiorno)

Bresso, picchia la convivente davanti al figlio di 8 anni e la chiude in casa: arrestato

A far traboccare il vaso è stata l’aggressione subita in serata: la donna, sotto gli occhi del figlio di 8 anni, è stata Picchiata, minacciata e chiusa in casa. L'uomo, che si era allontanato ...ilgiorno

Picchia e minaccia di morte l'anziana madre, arrestato: "La pagherai": devastata la sede dell'Asp Associazione Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno "La pagherai": devastata la sede dell'Asp Associazione Scienze Politiche dell'Università ...irpiniareport

Picchia la compagna e la fa abortire con un’iniezione in casa: 29enne condannato a 2 anni e un mese: Un 29enne è stato condannato a 2 anni e un mese di carcere per maltrattamenti e lesioni. L’uomo avrebbe Picchiato l’ex compagna più volte tra il 2019 e il 2020 e l’avrebbe costretta ad abortire con ...fanpage