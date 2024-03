Piantedosi | “Pronti a rivedere cauzione di 5mila euro per i migranti”

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA – “Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto” che prevede unadi cinquemilaper iche chiedono l’asilo, “prevedendo una gradazione dell’importo, valutando caso per caso”, in caso di osservazioni da parte dell’pa. Così il ministro dell’Interno, Matteo(foto), intervenendo ad un un convegno promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.ha anche specificato che da parte della Corte di giustiziapea “non c’è stata alcuna bocciatura” dell’accordo con l’Albania né del decreto Cutro. L'articolo L'Opinionista.

(Adnkronos) – "Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede una cauzione di 5mila euro per i Migranti che chiedono l'asilo, "con una gradazione dell'importo, valutando caso per caso" ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede una cauzione di 5mila euro per i Migranti che chiedono l'asilo, "con una gradazione dell'importo, valutando caso per caso" ... (webmagazine24)

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si dice pronto a rivedere uno dei decreti più controversi del suo mandato: quello che prevede la possibilità per una parte dei migranti sbarcati in Italia ... (open.online)

Geo Barents: “Motovedetta libica voleva bloccare soccorso di cento migranti con manovre spericolate”

Ieri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha affermato che dall'inizio dell'anno la Tunisia avrebbe bloccato 19mila persone che avevano intenzione di provare ad attraversare il mare, anche come ...fanpage

Moro, Piantedosi “Il 16 marzo fu attacco al cuore della democrazia”: Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Il 16 marzo del 1978 in via Fani le brigate rosse assassinarono Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, gli ...ticinonotizie

Meno sbarchi, il governo rivendica e Meloni parte per fermare i profughi dal Sudan. Dove sono finiti i migranti Nell’Oceano Atlantico: Cinque sbarchi, con un totale di 275 migranti, a partire dalla mezzanotte a Lampedusa dove, ieri, invece, nell’arco di 24 ore con 11 carrette salpate da Zuwara in Libia e Sfax in Tunisia, sono giunte ...ilfattoquotidiano