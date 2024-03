Piano Mattei | Cna | “Un valore aggiunto allargare Cabina di Regia alle associazioni delle imprese”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 16 marzo 2024) Dario CostantiniROMA – “Apprezziamo la decisione del Governo di coinvolgere lenelladiper il”. È quanto ha sottolineato il Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini, intervenendo alla prima riunione delladia Palazzo Chigi, esprimendo l’auspicio che “tale modello sia replicabile anche in occasioneprossime missioni nei paesi africani promosse dall’esecutivo”. “Coinvolgere il sistema della piccola impresa – ha proseguito Costantini – rappresenta un. Sarebbe una preziosa opportunità per sviluppare nuovi canali commerciali a sostegno dei settori del Made in Italy. Con i due terzi della ...