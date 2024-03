Philipsen vince la Milano-Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024) La prima grande classica della stagione parla belga con Jasperchela. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha bruciato allo sprint Micheal Matthews e Tadej Pogacar, sfruttando il lavoro del suo compagno di squadra, Van der Poel, che ha provato a costruire il successo sul Poggio ma senza riuscirci. Primo tra gli italiani, Alberto Bettiol, giunto quinto : LA CRONACA Subito dopo la partenza, sono dieci i corridori che vanno in fuga: Davide Baldaccini, Valerio Conti, Kyrylo Tsarenko, Sergio Samitier, Romain Coumbaud, Davide Bais, Mirco Maestri, Andrea Pierobon, Alessandro Tonelli e Samuele Zaccarato. Costoro hanno guadagnato un vantaggio di quasi tre minuti sul gruppo. Nonostante il ritardo, la squadra di Tadej Pogacar ha forzato il ritmo per mettere in ...