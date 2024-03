Pescara | dopo Zeman è un disastro | 5-1 dal Rimini | si dimette Bucaro Un ex Serie A in pole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilè uscito dacon le ossa rotte. La squadra abruzzese ha perso 5-1 in trasferta e l’allenatore Giovanniha deciso di rassegnare le proprie dimissioni comunicandole al direttore sportivo del club, Daniele Delli Carri. L’ex vice di Zdenek, che si era dimesso per motivi di salute, non aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa così come il ds, ma la sua decisione era filtrata all’esterno conche non è ripartito versocon il pullman della squadra, ma con un’auto privata. Nella mattinata odierna arriverà l’ufficialità: ilandrà alla ricerca del terzo allenatore della stagione cui toccherà un compito non semplice con i biancazzurri reduci da sei sconfitte nelle ultime otto gare. Fra i nomi che si fanno per il toto ...