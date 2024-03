Perseguita la ex con appostamenti e continue chiamate | condannato a 1 anno e 2 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024) “Oggi è un brutto giorno, ma da domani si ricomincia, lei ha tutta la vita davanti. Non è un mostro, io hoil reato che ha commesso, non la persona”. A margine dell’udienza, il giudice Beatrice Purita si è rivolta così all’imputato, un operaio di 25 annia 1e 2per stalking nei confronti dell’ex fidanzata, con pena sospesa e non menzione subordinate ad un percorso di recupero per persone condannate per questo tipo di reato. Per due anni il giovane si è appostato quotidianamente sotto casa della ex, inviandole anche 50 messaggi al giorno, tempestandola didapprima con il suo numero di telefono poi, vedendosi bloccato, con quello del fratello e con utenze anonime. Perfino il giorno del funerale del padre di lei gli atti persecutori non si sono fermati: il ragazzo ...