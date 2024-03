Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Un ragazzo | una ragazza dei Kolors

Stefania avrebbe provato a salvare i suoi bambini dalla fuga di monossido di carbonio che è stata fatale per lei, la piccola Giorgia Alejandra e per i gemelli Giulia Maria e Mattia... (leggo)

Umberto Tozzi, l'ultimo tour e il tumore: "Ho avuto paura di non poter più cantare": Non rimpiange nulla della carriera "nemmeno i treni persi perché poi i premi sono arrivati" e "nemmeno quello che avrei voluto accadesse e non è accaduto". Voleva fare il calciatore: "Fosse andata ...

Lautaro Martinez, dischetto fatale Perché il Toro va preso per le corna: ... perché proprio per questo non prendere Lautaro e dirgli: sei il nostro capitano, un dio, un fuoriclasse ma per favore non tirare più dal dischetto perché questa cosa non la sai fare, non ti riesce, ...