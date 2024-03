Perché Marco Liorni oggi non è ad Italia Sì?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 16 marzo 2024) Cambio di conduzione perSì: nella puntata di, sabato 16 marzo 2024, a presentare il programma di attualità di Raiuno non c’è infatti(che ne è anche l’ideatore), ma Gianluca Semprini, giornalista noto per aver condotto Politics su Raitre ed Estate in Diretta su Raiuno. Manon è adSì? Il motivo è molto semplice, e dovuto ad un rischia di sovraesposizione del conduttore., come sappiamo, conduce anche L’Eredità, motivo per cui tutti i sabati è in onda dalle 17:00 alle 20:00. Sabato 16 e 23 marzo, però,è in onda anche in prima serata con due speciali de L’Eredità, uno dedicato a Sanremo ed uno sui 70 anni della tv. Restando al timone di ...