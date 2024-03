Perché le bollette aumentano anche se i prezzi di gas e luce diminuiscono?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 Marzo 2024 – Da un lato il calo del prezzo del gas naturale e dell'energia elettrica mentre nell'altro lato l'aumento dellepagate dalle famiglie italiane. Sono le due facce della stessa medaglia quelle che emergono dalla ricerca condotta dal Centro Studi della Cgia. Idi gas ecalano Idi mercato nel mese di febbraio 2024 del gas naturale (28 euro per MWh) e dell’energia elettrica (87 euro per MWh) sono tornati agli stessi livelli del mese di giugno di 2021, ma ledie gas pagate dalle famiglie italiane nel 2023 sono invece aumentate, rispetto a tre anni fa, mediamente di 328 euro (+26,2 per cento), di cui 153 (+24,2 per cento) per lae 175 euro (+28,1 per cento) per il gas. Gli aiuti dei governo contro il ...