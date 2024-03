Perché il Bonus mamme non mi è arrivato? Ecco quando sarà erogato

(Di sabato 16 marzo 2024) Diverse lavoratrici del settore pubblico lamentano dei ritardi nell’erogazione delper il mese di marzo 2024:cosa sapere per chi ne usufruisce o vuole richiederlo. Neonata morta a Roma – ilcorrieredellacitta.com Sono 170.500 leitaliane occupate nel settore pubblico per cui il “” fatica ad arrivare. Il sostegno economico, riconosciuto la Legge di Bilancio 2024, sta dando problemi fin da gennaio 2024,sono emersi i primi ritardi nell’erogazione degli emolumenti: anche per il mese di marzo diverse madri stanno lamentando però il mancato pagamento, un ritardo che aggrava già le difficoltà di tanti madri con i figli a carico e senza aiuti statali. Per chi spera ilsi sblocchi il prima ...

Molte dipendenti pubbliche non hanno ancora ottenuto il bonus mamme lavoratrici 2024 , ovvero un'esenzione dai contributi che permette di ritrovarsi più soldi in busta paga. La spiegazione è arrivata ... (fanpage)

