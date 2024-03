Perché Djalo ancora non gioca nella Juventus|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 16 marzo 2024) 2024-03-16 14:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Per prendere Tiago Djalò la Juventus aveva anticipato l’Inter che era stata il primo club italiano a puntare gli occhi su di lui: il difensore portoghese era in scadenza di contratto ma voleva lasciare subito il Lille, la Juve l’ha accontentato. E l’ha portato in Italia a gennaio. Risultato? Zero minuti in campo. Qualche panchina – sei per la precisione – ma senza mai debuttare in bianconero. Allegri l’ha portato per la prima voltatrasferta di San Siro contro l’Inter, poi Udinese, Verona, Frosinone, Napoli e Atalanta. Una serie di partite viste da fuori, aspettando la prima volta in campo con la maglia della Juve. QUANTO GUADAGNA’ ALLA JUVENTUS QUANTO HA PAGATO LA JUVENTUS PER’ – Per prenderlo ...