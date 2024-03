Perché Berrettini può giocare due partite oggi a Phoenix | orari e quali avversari troverà

(Di sabato 16 marzo 2024) I quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile del Challenger di2024 di tennis si completeranno, sabato 16 marzo: dalle ore 19.30 italiane ci sarà il match nel quale a sfidarsi saranno Matteoed ilficato francese Terence Atmane. Il match sarà il primo in programma sul Center Court, ovvero il campo principale, mentre contemporaneamente si giocherà sul Court 2 il match tra il numero 7, l’australiano Aleksandar Vukic, e l’alternate francese Quentin Halys. I vincitori di questi due match si affronteranno poi in semifinale. Gli incontri del penultimo atto si terranno sul Center Court: la sfida tra il numero 5, il lusitano Nuno Borges ed il transalpino Luca Van Assche inizierà non prima delle ore 22.00 italiane, mentre a seguire si terrà la seconda semifinale, dove potrebbe ...

Challenger Phoenix, Berrettini dopo la vittoria con Cazaux: 'Match incredibile, ci sono voluti due giorni'. Ora c'è Atmane: ... ritorna immediatamente in campo alle 19.30 per il suo match di quarti Matteo Berrettini è ai ... Una vittoria che vale molto, anche e soprattutto perché giunta in rimonta e spalmata su 48 ore a causa ...

Un altro sorriso per Matteo Berrettini: 'È stato un match incredibile'. È ai quarti a Phoenix - Quando gioca e dove vederlo (orario e tv): Leggi Anche Sinner - Alcaraz, tutto sulla supersfida in semifinale a Indian Wells - Quando si gioca: orario e tv Per una volta un po' di fortuna non guasta, anche perché Berrettini ha ancora un bel ...