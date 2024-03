Per l' Air Max Day 2024 Nike ha in programma tre sneaker da sogno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 16 marzo 2024) IlAir Max Dayè, ancora una volta, il momento più importante per le. Se l'anno scorso abbiamo potuto godere della riproposizione della grandeAir Max 1 '86, in occasione dell'edizioneha inil lancio di un modello completamente nuovo: l'avanzatissimaAir Max DN, oltre alla proposta di una colorazione speciale dellaAir Max 1.Marzo è arrivato e persignifica che l'Air Max Day è dietro l'angolo. L'annuale celebrazione della famosa collezione tecnologica del marchio arriva alla decima edizione ed è arrivato il momento di presentare la Air Max Dn, la nuova silhouette dell'anno. In aggiunta a ciò, sono previste molte altre uscite, tra cui una speciale Air Max 1 '86 ...