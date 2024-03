(Di sabato 16 marzo 2024) Modena, 16 marzo 2024 – Investito nelmentre camminava esul colpo. Dopo la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio a Serramazzoni, un altro tragico incidente si è verificato in serata sulle strade della provincia di Modena. Intorno alle 19.30 un suv Volvo guidato da un uomo di 75 anni haLorenzo Ruffato, 73 anni, che camminava lungo via Radici, a Corlo di Formigine. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita della tangenziale Modena-Sassuolo, un tratto di strada solitamente molto trafficato, soprattutto nelle ore di punta, e poco frequentato dai pedoni vista la pericolosità della zona. Subito dopo il violentissimo impatto sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi, ma purtroppo per ilnon c’è stato nulla da fare. Probabilmente èsul colpo ricadendo ...

Pedone nel buio travolto da un Suv: morto - Nulla da fare per Lorenzo Ruffato. L’impatto è avvenuto in via Radici a Corlo, in una zona molto trafficata di Formigine (Modena). Sul posto gli agenti della polizia locale, due ambulanze e carabinier ...ilrestodelcarlino

Volvo V60 Cross Country B4 (d) AWD automatico Plus nuova a Napoli - Annuncio vendita Volvo V60 Cross Country B4 (d) AWD automatico Plus nuova a Napoli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto

Investito un Pedone di 53 anni a Gorla Minore - Investito il Pedone. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in via Colombo; soccorsi e Carabinieri sul posto.primasaronno