PCW | Info & Card finale Reborn

(Di sabato 16 marzo 2024) Lee ladi PCW, in programma Sabato 16 Marzo a Potenza: PCWSabato 16 Marzo – PotenzaPlay Planet – cda Bucaletto 107b zona Riofreddo Inizio ore 19.00 – Ingresso Euro 10 Prevendita, Euro 15 in loco Fatal 4 Way Match (il vincente affronta Mike D. Vecchio per il Decision Match for PCW World Title)Adriano Vs Ivan Sanzio Vs Fabio Ferrari Wrestling Vs Nico Narciso Pick Your Poison MatchSebastian De Witt Vs ??? Michael Kovac Vs Rocky Laurita Flowey Queen Vs Matt Vercetti Max Peach Vs Francis Corporenteline Prevendita Biglietti: 3336954284 oppure via Mail [email protected]