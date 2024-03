Paura Bari-Sampdoria | ferito bimbo di 8 anni dopo l’esplosione di un petardo

(Di sabato 16 marzo 2024) Colpo grosso delladi Andrea Pirlo sul campo dele obiettivo playoff in Serie B sempre più alla portata. La partita, però, è salita alla cronaca per un brutto episodio. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Kasami all’87’. Undi 8ha riportato alcune escoriazioni a una gambadi unnel settore ospiti. E’ quanto riporta l’Ansa. Sull’episodio indaga la polizia. Il bambino è stato subito soccorso e successivamente trasportato al Policlinico di. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'articolo CalcioWeb.

