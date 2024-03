Patrick Zaki al Cassero | “Qui a Bologna mi sento già a casa | in molti mi fermano dicendo di supportarmi”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Un punto sulla repressione della libertà di espressione in Europa, e i ridotti spazi di parola lasciati alle soggettività marginalizzate: sono stati i questi i temi principali trattati stasera alLGBTQIA+ center, con l’incontro moderato dalla presidente del Centro Camilla Ranauro, che ha visto protagonisti il ricercatore e attivista per i diritti umani, Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma e delegata del Comune diai diritti umani e al dialogo interculturale, e lo scrittore e pedagogista Saif Raja, attivista queer pakistano che vedrà il suo nuovo libro in uscita ad Aprile.ha aperto l'incontro ricordando la sua drammatica esperienza di repressione di libertà di espressione in Egitto: “Dal 2014 ...