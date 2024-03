Pasqua in San Francesco. Con Wagner e Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Un ensemble collaudato e affiatato, ben tre corali, e poi solisti di primo piano. Queste le caratteristiche principali dell’evento organizzato dalla Filarmonica “Luporini” di San Gennaro, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per l’ormai tradizionale Concerto diin San, che si terrà domenica 24 marzo alle ore 17.30. Ricercato e al contempo popolare il programma proposto dal Maestro Giampaolo Lazzeri, direttore della Filarmonica, che oltre al “Salve Regina” di Paolino Vassallo e al ‘mistico’ “Incantesimo del Venerdì Santo” di Richard, non poteva non proporre al pubblico, nell’anno del centenario, qualche citazioneana. Saranno eseguite infatti le giovanili “Vexilla (Regis Prodeunt)” e “Messa a 4 voci con orchestra”, che permettono di gettare uno sguardo sui primi ...