Papa Francesco salta il discorso al centenario del “Bambin Gesù” | non sta ancora bene

(Di sabato 16 marzo 2024) Social. Non ci sono notizie rassicuranti sullo stato di salute di. Già da qualche tempo la preoccupazione era cresciuta e il pontefice aveva dovuto rinunciare a diversi eventi previsti per lo scorso mese. Ora il nuovo annuncio. Leggi anche: Pneumatico si stacca dall’auto esulla carreggiata: poi la tragedia Leggi anche: Terremoto, scossa fortissima in Giappone: come sta Nonostante i problemi di salute,non ha voluto rinunciare ad un evento programmato con la comunità dell’ospedale pediatricoin Vaticano. Questa mattina di 16 marzo 2024,è arrivato in aula Paolo VI in sedia a rotelle per dare il benvenuto ai ...

“ sono contento di vedervi. Io un po’ non mi sono ripreso e per questo non posso leggere bene il messaggio. Lo farà monsignor Ciampanelli per me. Grazie” ha esordito così Papa Francesco all’inizio ... (ildifforme)

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2024 Si è tenuta in Vaticano, in Aula Paolo Sesto, l'udienza con Papa Francesco in occasione dei Cento anni dell'ospedale Bambin Gesù . Il Papa non ha letto il messaggio ... (iltempo)

Trascina una donna in un palazzo, un passante vede tutto: l'uomo arrestato mentre la sta violentando

"Una delle più belle espressioni che descrivono la missione del 'Bambino Gesù' è 'Vite che aiutano la vita'", E’ uno dei passaggi del discorso di Papa Francesco tenuto durante l'udienza in sala Nervi ...roma.repubblica

Salesiani per il Sociale: non lasciamo soli i neomaggiorenni in condizione di fragilità: L'organizzazione lancia una campagna di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45598 per potenziare le attività di alcune realtà salesiane in quartieri difficili come a Palermo, Napoli, Roma e G ...famigliacristiana

Vescovi umbri in Vaticano per la 'Visita ad limina Apostolorum': L'ultima risale alla primavera del 2013, poche settimane dopo l'elezione di Papa Francesco. I vescovi dell'Umbria saranno in Vaticano dal 18 al 22 marzo, vivendo momenti particolari in cui riferiranno ...ansa