Papa Francesco | “Non mi sono ripreso e non posso leggere bene”

(Di sabato 16 marzo 2024) Nel corso di un’udienza in Aula Paolo VI, dedicata alla comunità dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” in occasione del 100esimo anniversario della donazione dell’ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati,ha rivolto poche ma significative parole ai fedeli presenti. Il Pontefice ha espresso la sua contentezza nel vederli, aggiungendo: “contento di vedervi – ha detto il-. Io un po’ non mie per questo nonil messaggio. Lo farà monsignor Ciampanelli per me, grazie”. Questo commento delriflette le recenti preoccupazioni per la sua salute, fornendo un contesto immediato al suo stato di salute e alle sue capacità attuali. Accanto a questo ...