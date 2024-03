Panorama inquietante Crosetto e i timori sul dossieraggio Poi fulmina Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Continua la voglia di arrivare ad una verità, da parte di Guido, sul caso del presunto. Il ministro della Difesa, intervistato dal Tg1, non ha spento l'allarme sulla vicenda che vede indagato il luogotenente della Guardia di Finanza: “Mi sono fatto l'idea di unnel quale le persone che dovrebbero garantire la giustizia e la nostra sicurezza abusano del loro potere e nella quale una persona indagata continua a parlare cercando di fermare le inchieste e cercando di giustificare le cose che ha fatto liberamente nel quale i giornalisti suoi amici continuano a dargli spazio. Vorrei che l'inchiesta arrivasse alla fine in modo da poter parlare anche io liberamente”. Il fondatore di Fratelli d'Italia ha poi cercato di calmare i toni sulla guerra in Ucraina, predicando ancora ...