Pane e social | e se lasciassimo morire Tik Tok per disinteresse?

(Di sabato 16 marzo 2024) Entro nel vivo della questione, senza preamboli. Il presidente russo Vladimir Putin comunica al mondo di essere pronto alla guerra nucleare e di essere in procinto di ammassare truppe al confine con la Finlandia e noi di cosa ci preoccupiamo? Di Tik Tok. Tik Tok Tak, lo chiamava un esilarante Silvio Berlusconi. Incredibile: Tik Tok. Da giorni queste due paroline occupano i titoli di apertura dei maggiori quotidiani occidentali. Se questo è il brodo di coltura dei nuovi pericoli per l’umanità, stiamo freschi. Ha ragione Daniele Capezzone a sottolineare, su Libero, quando definisce ilcinese dei balletti come elemento essenziale, anzi decisivo, in quella che potremmo chiamare la “dieta mediatica di ragazze/ragazzi, ragazzine/ragazzini” . Piaccia o meno è esattamente quello il punto. Una dieta, per aggravante, che nessun medico sembra aver imposto ai giovani, ma ...