“Pane di Altamura dop | da icona nazionale a patrimonio dell’umanità” | convegno con Fontana

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA – Mercoledì 20 marzo, alle ore 16.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà ildidop, da”. Saluti del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo(foto). Intervengono Roberto Marti, Presidente Commissione Cultura Senato, Rossano Sasso, deputato Commissione Cultura Camera, Vitantonio Petronella, Sindaco di, e Lucia Forte, Presidente del Consorziodop di. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

Venerdì 5 gennaio 2024 è andata onda la seconda puntata della prima stagione di Il forno delle meraviglie , ambientata ad Altamura , località pugliese alle porte di Bari celeberrima per il suo pane. Il ... (ascoltitv)

Fermana, Mosconi: "I ragazzi hanno dato tutto, ai punti meritavano vittoria"

Borghetto non ha fatto un intervento. Dispiace, perché la vittoria sarebbe stato un giusto premio e ci servirebbe come il Pane. I ragazzi hanno comunque dimostrato di esserci e che non meritano ...tuttoc

Fermana, Mosconi: "I ragazzi hanno dato tutti, ai punti meritavano vittoria": Andrea Mosconi, allenatore della Fermana, come si legge su cronachefermane.it, ha commentato così il pareggio col Pineto: "Alla fine c'è rammarico per come è ...tuttoc

Il Gran Tour dei Musei d’Impresa, un percorso ricco di fascino: Il Gran Tour dei Musei d’Impresa è un affascinante percorso che ci porta alla scoperta del patrimonio imprenditoriale del Mezzogiorno: ecco le tappe.siviaggia