Panchina Milan | Stefano Pioli può ancora rimanere Ecco come

(Di sabato 16 marzo 2024)si gioca il futuro in Europa League e in campionato: il secondo posto e la finale sono i due obiettivi…sarà sulladelanche la prossima stagione? Ad oggi nessuno lo sa, però, possiamo dire che ci sono degli obiettivi minimi, che potrebbero facilitare la posizione del tecnico emiliano. Parliamo, ovviamente, della conquista dell’Europa League. Gli ottavi di finale sono stati superati senza problemi, adesso, però, arriverà il derby tutto italiano contro la Roma di Daniele De Rossi che porterà alla semifinale contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham. La Roma è rinata con l’ex bandiera giallorossa ine, adesso, fa davvero paura. 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ...

Un 23enne è stato Arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 18enne in discoteca a Milano : era già stato segnalato alle forze dell'ordine in passato (notizie.virgilio)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Milan e della Panchina rossonera. Pioli si gioca il futuro . ecco come (pianetamilan)

LIVE PRIMAVERA - Problemi nel riscaldamento per Calligaris: in campo dal 1' Raimondi

12.50 - Problemi riscontrati durante il riscaldamento per Calligaris che dà forfait: al suo posto Raimondi. In Panchina va Tommasi. Dopo il 2-2 casalingo con la Juventus, e la vittoria per 6-1 della ...fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Primavera 1, scontro al vertice al Tre Fontane: le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dopo il 2-2 casalingo con la Juventus, e la vittoria per 6-1 della Roma contro la Fiorentina, risultato che ha permesso ai capitolini di accorciare le distanze sui nerazzurrini andando a ...fcinternews

Europa League: il Milan affronterà una Roma per lui sconosciuta: Il sorteggio dell’Europa League ha messo di fronte i rossoneri ad un’altra squadra italiana, il che non è una brutta notizia per il ranking. Almeno un’italiana approderà in semifinale di Europa League ...notiziemilan